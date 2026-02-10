Нідерланди заарештували 15 людей за заклики до тероризму у TikTok

У Нідерландах заарештували 15 людей за звинуваченнями у підбурюванні до терористичних актів на платформі TikTok.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті прокуратури Нідерландів.

Операція з виявлення підозрюваних тривала з серпня 2025 року. Тоді поліція Гааги виявила обліковий запис у TikTok, який займався поширенням пропаганди терористичної організації "Ісламська держава" з нідерландськими субтитрами.

Публікації містили заклики долучитися до боротьби та прославляли мучеництво. Деякі з відео переглянули понад 100 тисяч разів. За публікаціями облікового запису стежили інші акаунти, які різними способами брали участь у редагуванні та поширенні пропаганди "Ісламської держави".

Адміністраторів цього акаунту затримали в різних місцях по всій території Нідерландів. Їх підозрюють у підбурюванні до скоєння терористичного злочину, поширенні пропаганди "Ісламської держави" та участі в терористичній організації. Четверо підозрюваних є неповнолітніми.

Серед затриманих – здебільшого громадяни Сирії, а також троє нідерландців.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що платформі TikTok загрожує штраф через порушення цифрового законодавства ЄС. Розслідування Єврокомісії попередньо дійшло висновку, що низка особливостей дизайну застосунку TikTok сприяють виникненню залежності і таким чином становлять порушення цифрового законодавства ЄС.

Також у ЄС закликали Єврокомісію перевірити TikTok на тлі підозри у цензурі контенту про Епштейна.

Останнім часом у низці країн обговорюють заборону на користування соцмережами до 15-16-річного віку.