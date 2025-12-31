Туреччина затримала ще 125 підозрюваних у причетності до ІДІЛ

У середу турецька влада продовжила загальнонаціональні операції проти підозрюваних у членстві в терористичному угрупованні "Ісламська держава", затримавши 125 осіб під час одночасних рейдів у 25 провінціях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АP.

Протягом минулого тижня поліція затримала сотні підозрюваних членів ІДІЛ під час загальнонаціональних рейдів, спрямованих на запобігання можливим атакам під час святкування Різдва та Нового року.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що рейди в середу були скоординовані поліцією та жандармерією і проводилися в таких містах, як Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса та Ялова.

"Ті, хто націлений на наше братерство, нашу єдність і нашу згуртованість; ті, хто намагається експлуатувати нашу віру і атакувати наші цінності, зіткнуться лише з силою нашої держави і єдністю нашого народу", – написав Єрлікая в соцмережі.

ІДІЛ здійснила серію смертоносних атак в Туреччині, найвідомішою з яких є стрілянина в нічному клубі Стамбула під час святкування Нового року 1 січня 2017 року, в результаті якої загинули 39 осіб.

Туреччина проводила подібні масштабні операції проти підозрюваних членів ІДІЛ в попередні роки, але останні рейди відбуваються на тлі очевидного глобального відродження терористичної організації.

Американські військові заявили у вівторок, що цього місяця в Сирії було вбито або захоплено в полон майже 25 бойовиків "Ісламської держави" після засідки, в якій загинули двоє американських військових і американський цивільний перекладач.

У вівторок повідомляли, що турецька поліція в рамках рейдів проти ІДІЛ затримала 357 підозрюваних.

Під час рейду у зіткненні загинули поліцейські та бойовики ІДІЛ.