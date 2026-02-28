В Италии обвиняют Мелони в попытке сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу

В Италии обвинили премьер-министра страны Джорджу Мелони в попытке сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новом избирательном законе.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Партии коалиции заявили, что закон, регулирующий распределение мест после выборов, даст победителю сильное рабочее большинство и позволит избежать технократических правительств.

Впрочем, критики закона говорят, что он призван поддержать правительство Мелони и не допустить левых к власти.

"Их приоритетом, их единственной заботой является гарантирование собственных позиций, изменяя закон неприемлемым образом", – говорится в заявлении оппозиционной Демократической партии.

Анджело Бонелли из Партии зеленых и Левого альянса заявил, что это "очевидная попытка манипулировать будущими выборами".

Италия меняла свои избирательные правила по крайней мере трижды за последние три десятилетия, хотя это не устранило структурную нестабильность ее правительств. С момента провозглашения республики в 1948 году в стране сменилось более 60 кабинетов министров.

Мелони стала исключением, возглавив третье по продолжительности правления правительство страны.

После прихода к власти осенью 2022 года лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони инициировала ряд изменений, чтобы предотвратить политическую нестабильность в стране, среди прочего – прямое избрание президента.