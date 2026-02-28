Туск запевнив, що співробітники посольства Польщі в Тегерані – у безпеці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польські громадяни, зокрема співробітники польського посольства в Тегерані – у безпеці.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Вранці 28 лютого після того, як США та Ізраїль розпочали військові дії проти Ірану, Туск заявив, що отримав повідомлення від Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ щодо ситуації.

"Наразі наші громадяни, включно із співробітниками польського посольства в Тегерані, знаходяться в безпеці, але ми готові до різних сценаріїв розвитку подій. Єдність поляків у питанні безпеки є особливо важливою сьогодні", – додав прем’єр Польщі.

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

Іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Також Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці.