Трамп попередив, що через війну в Ірані можуть загинути американці

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті його військової операції в Ірані можуть загинути американці.

Про це він сказав у відео, яке опублікував у Truth Social, пише "Європейська правда".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент заявив, що США розпочали "масштабні бойові операції в Ірані".

"Іранський режим прагне вбивати. Життя відважних американських героїв можуть бути втрачені, і ми можемо мати жертви – це часто трапляється під час війни – але ми робимо це не для сьогодення. Ми робимо це для майбутнього, і це благородна місія", – сказав Трамп.

Водночас він додав, що США "вжили всіх можливих заходів, щоб мінімізувати ризик для американського персоналу в регіоні".

Раніше американські посадовці заявили ЗМІ, що США разом із Ізраїлем здійснюють удари по Ірану.

Зазначимо, іранські державні ЗМІ повідомили, що вибухи пролунали в районі Пастер в Тегерані, де розташований високозахищений комплекс, в якому знаходяться резиденція і офіс верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

27 лютого Держдеп США оголосив про початок евакуації другорядних співробітників посольства в Ізраїлі через безпекові ризики. Також низка країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Того ж дня Трамп заявив, що досі не ухвалив рішення щодо того, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив невдоволення перебігом переговорів з Тегераном.