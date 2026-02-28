Туск заверил, что сотрудники посольства Польши в Тегеране – в безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские граждане, в частности сотрудники польского посольства в Тегеране, находятся в безопасности.

Об этом он написал в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

Утром 28 февраля после того, как США и Израиль начали военные действия против Ирана, Туск заявил, что получил сообщение от Министерства обороны и Министерства иностранных дел о ситуации.

"Сейчас наши граждане, включая сотрудников польского посольства в Тегеране, находятся в безопасности, но мы готовы к различным сценариям развития событий. Единство поляков в вопросе безопасности особенно важно сегодня", – добавил премьер Польши.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Иранские государственные СМИ сообщили, что взрывы прогремели в районе Пастер в Тегеране, где расположен высокозащищенный комплекс, в котором находятся резиденция и офис верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Также Трамп заявил, что в результате его военной операции в Иране могут погибнуть американцы.