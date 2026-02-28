Нідерланди запевнили Україну в підтримці створення спецтрибуналу щодо РФ

Міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що країна підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, пише "Європейська правда".

Під час свого візиту Берендсен підтвердив підтримку Нідерландів України у війні проти РФ. Він наголосив, що Нідерланди будуть продовжувати допомагати Україні гуманітарно та фінансово, а також будуть брати участь у відновленні країни.

"Ми будемо також підтримувати вас у створенні і виконанні роботи трибуналу, щодо злочину агресії", – наголосив він.

Відтак журналісти запитали у Берендсена, коли буде запущений спецтрибунал і чи станеться це цього року.

"Протягом останніх років Нідерланди та Україна тісно співпрацювали у сфері. І це тема, якій ми приділяємо особливу увагу. Ми є провідною країною у зусиллях, що наразі здійснюються", – відповів глава МЗС Нідерландів на питання.

Він запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку країни в здійсненні наступного кроку.

"Ми зробили перші кроки, і ви можете розраховувати на нашу підтримку і в наступних кроках. У нас є спеціальний посланник. Ми призначили спеціального посланника для здійснення подальших кроків, і ми працюємо над цим", – сказав Берендсен.

На уточнювальне питання, чи запустять трибунал у 2026 році, глава МЗС Нідерландів зазначив, що "новий уряд країни лише шість днів працює", а відтак – їм потрібен час, аби обговорити це питання.

Нагадаємо, 9 травня на урочистому засіданні у Львові представники кількадесяти держав ухвалили рішення про "новий Нюрнберзький трибунал" ("ЄП" розповідала про деталі цієї домовленості).

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський у Страсбурзі підписав угоду з Радою Європи про створення трибуналу щодо злочину агресії.

Радимо детальніше ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Небажаний трибунал. Хто у Європі гальмує суд над Путіним, а хто – допомагає Україні