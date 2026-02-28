Нидерланды заверили Украину в поддержке создания спецтрибунала в отношении РФ

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил, что страна поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, пишет "Европейская правда".

Во время своего визита Берендсен подтвердил поддержку Нидерландов Украине в войне против РФ. Он подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать помогать Украине гуманитарной и финансовой помощью, а также будут участвовать в восстановлении страны.

"Мы будем также поддерживать вас в создании и выполнении работы трибунала по преступлению агрессии", – подчеркнул он.

Затем журналисты спросили у Берендсена, когда будет запущен спецтрибунал и произойдет ли это в этом году.

"В последние годы Нидерланды и Украина тесно сотрудничали в этой сфере. И это тема, которой мы уделяем особое внимание. Мы являемся ведущей страной в усилиях, которые сейчас предпринимаются", – ответил глава МИД Нидерландов на вопрос.

Он заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны в осуществлении следующего шага.

"Мы сделали первые шаги, и вы можете рассчитывать на нашу поддержку и в следующих шагах. У нас есть специальный посланник. Мы назначили специального посланника для осуществления дальнейших шагов, и мы работаем над этим", – сказал Берендсен.

На уточняющий вопрос, запустят ли трибунал в 2026 году, глава МИД Нидерландов отметил, что "новое правительство страны работает всего шесть дней", а значит – им нужно время, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, 9 мая на торжественном заседании во Львове представители нескольких десятков государств приняли решение о "новом Нюрнбергском трибунале" ("ЕП" рассказывала о деталях этой договоренности).

В конце июня президент Владимир Зеленский в Страсбурге подписал соглашение с Советом Европы о создании трибунала по преступлению агрессии.

