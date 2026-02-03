Президент Італії закликав до олімпійського перемир’я під час Зимових ігор-2026

Президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у його промові на відкритті сесії Міжнародного олімпійського комітету.

У своєму виступі президент Італії зазначає, що спорт має бути зустріччю в мирі та стати "сигналом" для складних часів.

Маттарелла наголосив, що його країна вимагатиме дотримання олімпійського перемир’я "всюди".

Зазначимо, що традиційно термін олімпійського перемир'я передбачає тимчасове припинення військових дій у всіх частинах світу. Зазвичай воно триває від семи днів до церемонії відкриття Олімпіади до семи днів після завершення Паралімпійських ігор.

"Ми наполегливо і рішуче вимагаємо, щоб олімпійське перемир'я дотримувалося скрізь. Нехай беззбройна сила спорту змусить замовкнути зброю", – заявив італійський президент.

Нагадаємо, Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Ще у жовтні минулого року міністр закордонних справ Італії закликав до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор.

В Італії також розгорнулися суперечки навколо можливої присутності співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE) під час Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні.