Італія пропонує перемир’я у всіх війнах на час Олімпійських ігор в лютому

Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у вівторок заявив, що Італія закликає до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть в лютому на півночі Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство ANSA.

На полях 12-ї конференції "Італія – Латинська Америка та Карибський басейн" у Римі Таяні сказав, що "ми маємо бути чемпіонами миру".

"Ми підтримуємо американський план щодо Гази і, як сказав Папа Лев, ніколи не слід втрачати надію на мир. Рим і Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. У контексті Олімпійських ігор Мілан–Кортіна ми подаємо до Організації Об’єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир’я для всіх війн – зокрема в Україні та на Близькому Сході", – заявив Таяні.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 26 лютого в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, Україна разом із США запропонували Росії повне, безумовне перемир’я як мінімальний крок, щоб зменшити страждання цивільного населення і відкрити простір для мирних переговорів.

Однак Росія відмовилась прийняти цю пропозицію, аргументуючи це тим, що хоче, аби було досягнуто "довгострокового миру".

Росія також представила меморандум із вимогами, серед яких – виведення українських військ з окупованих регіонів і припинення західної допомоги Україні як умови для перемир’я. Україна такі умови назвала неприйнятними.