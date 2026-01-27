В Італії невдоволені можливою присутністю агентів міграційної служби США під час Олімпіади

В Італії розгортаються суперечки навколо можливої присутності співробітників Імміграційної та митної служби США (ICE) під час майбутніх зимових Олімпійських ігор у Мілані-Кортіні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Агенти з цього суперечливого відомства, як очікується, увійдуть до складу охорони, що супроводжуватиме американських посадовців, оскільки віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо планують відвідати Ігри.

Американські посадовці наголошують, що вони не проводитимуть жодних операцій з контролю за імміграцією, а лише допомагатимуть у ширших операціях з безпеки.

Однак їхня присутність вже викликала суперечки: мер Мілана Джузеппе Сала заявив в ефірі радіо RTL, що "очевидно", що агенти не будуть бажаними гостями в місті.

"Я вважаю, що вони не повинні приїжджати до Італії, тому що не гарантують, що дотримуватимуться наших демократичних методів управління безпекою. Ми можемо самі подбати про їхню безпеку. Нам не потрібна ICE", – сказав він.

Щоденна газета La Repubblica стверджує, що італійський уряд певний час розглядав можливість заборонити участь агентів ICE в делегації, але це вимагало б відходу від звичного способу захисту американських посадовців під час подібних візитів високопосадовців за кордон.

Газета зазначила, що їхня участь може спровокувати публічні демонстрації проти служби на тлі триваючого обурення з приводу стрілянини в Міннеаполісі.

Інформація про участь ICE з'явилася після того, як державне телебачення RAI показало відео, на якому агенти ICE погрожують розбити скло автомобіля знімальної групи RAI, яка вела репортаж у Міннеаполісі.

Нагадаємо, 24 січня агент Імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив чоловіка, який перед цим не тримав в руках нічого, окрім мобільного телефона. Офіційно стверджують, що агенти застосували зброю для самооборони, але відео інциденту ставить під сумнів такі пояснення і пропорційність їхніх дій.

Це вже другий смертельний випадок у місті під час посилених перевірок міграційного контролю.

7 січня агент ICE застрелив 37-річну жінку за кермом її автомобіля.

Про цей випадок читайте у статті Вбивство з мільйонами свідків: як події в Міннесоті можуть стати для Трампа "чорним лебедем".