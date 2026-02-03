В Польше мужчину осудили за шпионаж на РФ, в том числе вокруг стратегического аэропорта Жешува

В Польше признали виновным и приговорили к 3,5 годам заключения гражданина из пограничного Грубешува за работу на российскую разведку.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По заключению следствия, 50-летний Павел К. из Грубешува – городка под границей с Украиной – захотел работать на российскую военную разведку и собирать полезную для них информацию.

Среди его задач был сбор данных о безопасности в аэропорту "Жешув-Ясенка", который является ключевым логистическим хабом для поддержки Украины и международных поездок украинцев в условиях войны. Эти данные потенциально могли быть использованы и для планирования покушения на первых лиц Украины.

Также мужчина выражал готовность к участию в диверсионной группе и подразделении Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

Окружной суд Замостья признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Недавно Польша объявила в розыск бывшего военного, который действовал в пользу России.

20 января в окружном суде в польском Сосновецке начался процесс над гражданами России, которых обвиняют в шпионаже.