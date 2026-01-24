Енергодопомога від Чехії: волонтери зібрали для Києва $3,8 млн, надійде й інша підтримка

Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував Чехії за цілий ряд ініціатив та практичної енергетичної підтримки, яку в країні організували у відповідь на жорстокі атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі у розпал зими.

Про це Сибіга розповів на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Зокрема, за словами міністра, ініціатива Dárek pro Putina лише за кілька днів зібрала понад $3,8 млн – збір оголосили на генератори та акумулятори для Києва. У суботу в ініціативі повідомили, що вже зібрали 80 млн чеських крон.

Крім того, наступного тижня до Харкова надійде 49 генераторів різної потужності, зібраних за підтримки чеської громадської організації Post Bellum.

Завтра до Київської області буде доставлено 40 акумуляторних станцій та 1500 подовжувачів для пунктів незламності завдяки допомозі з боку Середньочеського краю Чехії.

Частина фінансування також спрямована на посилення кібербезпеки поліції Києва.

"Це приклад справжньої солідарності. Чехія демонструє, що підтримка України це не лише слова, а конкретні дії, які рятують життя й зміцнюють нашу стійкість", – написав Сибіга.

Нагадаємо, у Польщі збір на підтримку Києва "тепло з Польщі" за шість днів зібрав 5 млн злотих (60 млн гривень).

Перші придбані генератори вже прямують до Києва.

У п’ятницю Європейська комісія оголосила про передачу Україні 447 резервних генераторів.