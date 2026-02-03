В Молдове собрали более 650 тысяч гривен "на тепло для Украины"

В Молдове в рамках сбора "на тепло для Украины" собрали 256 тысяч леев – более 650 тысяч гривен.

Об этом объявили в Национальном конгрессе украинцев в Молдове, пишет "Европейская правда".

Сбор организовал Национальный конгресс украинцев в Молдове в партнерстве с посольством Украины и телеканалом TVR Moldova для поддержки украинцев в условиях сложной ситуации в энергосистеме из-за российских обстрелов и суровой зимы.

"Уже 256 тысяч леев вы пожертвовали на сбор "Тепло для Украины"... Мы благодарны вам за солидарность и готовность помочь, – Молдова действительно страна с большим сердцем", – отметили на Facebook-странице организации.

"Несколько часов без света и тепла в Республике Молдова было достаточно, чтобы почувствовать страх и неуверенность. Однако для миллионов украинцев отсутствие электроэнергии, тепла и воды – это ежедневная реальность, посреди зимы", – отмечают на странице TVR Moldova в заметке в поддержку сбора.

Кампания продлится еще десять дней, до 13 февраля. На собранные средства планируют покупать генераторы.

Ранее в правительстве Молдовы анонсировали пакет правительственной поддержки для Украины на 118 млн леев (около 6 млн евро) – с генераторами, медицинским оборудованием, транспортом для спасательных служб, продуктами и товарами первой необходимости.

Напомним, в МИД Украины призвали неравнодушных во всем мире открывать сборы "на тепло для Украины" после успеха общественного сбора в Польше на генераторы и зарядные станции для Киева.

Большой успешный сбор состоялся также в Чехии. Кроме того, в правительстве Чехии готовят к отправке в Украину 55 генераторов.

3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о последних партиях "энергетической" поддержки от Литвы, Финляндии, Турции, Болгарии.