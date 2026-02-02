Укр Рус Eng

Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів

Новини — Понеділок, 2 лютого 2026, 19:33 — Марія Ємець

Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів, які надають як термінову гуманітарну допомогу через складну ситуацію в енергетиці в умовах обстрілів і суворої зими.

Про це заявив у своєму X віцепрем’єр Чехії Карел Гавлічек, пише "Європейська правда". 

Гавлічек оголосив, що термінова гуманітарна підтримка для України у вигляді генераторів "готова".

"Завтра Державна адміністрація матеріальних резервів почне відвантажувати загалом 55 генераторів, які будуть невідкладно відправлені в Україну", – оголосив посадовець. 

Нагадаємо, минулого тижня уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

Прем’єрка України Юлія Свириденко тоді зазначала, що генератори передбачаються для Дніпропетровщини. 

Паралельно чеський громадський збір накопичив 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу для України – на додачу до інших низових ініціатив та підтримки від місцевої влади. 

Чехія Війна з РФ
