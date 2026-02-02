Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів, які надають як термінову гуманітарну допомогу через складну ситуацію в енергетиці в умовах обстрілів і суворої зими.

Про це заявив у своєму X віцепрем’єр Чехії Карел Гавлічек, пише "Європейська правда".

Гавлічек оголосив, що термінова гуманітарна підтримка для України у вигляді генераторів "готова".

Humanitární pomoc pro Ukrajinu s ohledem na kritickou situaci v tamním zásobování energiemi je připravena. Státní správa hmotných rezerv zítra začíná nakládat celkem 55 elektrocentrál, které putují obratem na Ukrajinu. – Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 2, 2026

"Завтра Державна адміністрація матеріальних резервів почне відвантажувати загалом 55 генераторів, які будуть невідкладно відправлені в Україну", – оголосив посадовець.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України на тлі погіршення ситуації в енергетиці після січневих російських ударів.

Прем’єрка України Юлія Свириденко тоді зазначала, що генератори передбачаються для Дніпропетровщини.

Паралельно чеський громадський збір накопичив 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу для України – на додачу до інших низових ініціатив та підтримки від місцевої влади.