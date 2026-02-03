Рютте: 90% ракет для украинской ПВО поступило через программу PURL

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заявил, что 90% ракет, которые Украина использует для противовоздушной защиты, поступили по программе PURL.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

Генсек Альянса заявил, что НАТО каждый день продолжает диалог с Украиной о военной помощи, которая нужна Киеву для противодействия российской агрессии.

Рютте упомянул о программе PURL, которая обеспечивает закупку американского оружия для Украины за счет других союзников. По его словам, с прошлого лета по этой инициативе страны НАТО передали 75% всех ракет, которые поступили украинским Силам обороны.

"Через механизм PURL поступают миллионы евро от союзников и партнеров. С прошлого лета мы предоставили 75% всех ракет, поступивших в Украину, которые идут на фронт, и 90%, защищающих воздушное пространство", – заявил генсек НАТО.

Рютте также отметил то, что Альянс выигрывает от сотрудничества с Украиной из-за боевого опыта украинской армии и технологий.

"Мы учимся у вас. Вы применяете инновации уникальным и исключительным способом. В результате многие страны НАТО сейчас работают и производят совместно с Украиной определенные виды оборудования и поставляют его в Украину. Мы все выигрываем от этого сотрудничества", – отметил он.

Также генсек НАТО подчеркнул, что среди его приоритетов – сильная украинская армия.

"Эта поддержка нужна для того, чтобы ваши военные силы были сильными. Это остается нашим приоритетом. Мы хотим не только завершения этой войны, мы думаем о будущем и хотим обеспечить, чтобы мир был длительным", – добавил Рютте.

Как писали, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев во вторник, 3 февраля.

Визит генсека НАТО происходит после того, как ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Это произошло на фоне того, что 29 января президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели – не уточняя, с какого времени должен был начаться отсчет.