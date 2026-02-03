Туск розповів, з ким приїде до Києва
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що відвідає Київ разом зі міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила канцелярія польського прем’єр-міністра.
Туск заявив, що відвідає Київ цього тижня. Він назвав невипадковим те, що його супроводжуватиме саме міністр фінансів та економіки.
Він (Доманський. – Ред.) готує глобальну конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в червні в Гданську", – пояснив глава польського уряду.
Зазначимо, що це буде вже п’ятий подібний захід. Торік у липні Конференцію з питань відновлення України організувала Італія.
Про свій візит до Києва "найближчими днями" Туск повідомив напередодні.
Також минулого тижня в Україну почала прибувати "енергетична" допомога від Польщі – уряду, міст та громадських ініціатив.
Детальніше про відносини України та Польщі читайте в матеріалі: Подолати кризу: чому псуються відносини з Польщею і що може їх перезапустити.