Туск анонсував візит до Києва "найближчими днями"

Новини — Понеділок, 2 лютого 2026, 20:04 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск днями прибуде з візитом до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму X.

Туск повідомив, що скоро приїде в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

"У наступні кілька днів я буду у Києві – на запрошення Володимира Зеленського. У цей складний час Україну не можна залишати сам на сам", – коротко написав він. 

Нагадаємо, минулого тижня в Україну почала прибувати "енергетична" допомога від Польщі – уряду, міст та громадських ініціатив. 

Від кількох українських депутатів стало відомо, що 3 лютого у Київ має приїхати генсек НАТО Марк Рютте. Офіційно про його візит не повідомляли. 

Польща Туск
