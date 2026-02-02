Туск анонсував візит до Києва "найближчими днями"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск днями прибуде з візитом до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив у своєму X.

Туск повідомив, що скоро приїде в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського.

In the next few days I will be in Kyiv at the invitation of @ZelenskyyUa. At this critical time, Ukraine cannot be left all alone. – Donald Tusk (@donaldtusk) February 2, 2026

"У наступні кілька днів я буду у Києві – на запрошення Володимира Зеленського. У цей складний час Україну не можна залишати сам на сам", – коротко написав він.

Нагадаємо, минулого тижня в Україну почала прибувати "енергетична" допомога від Польщі – уряду, міст та громадських ініціатив.

Від кількох українських депутатів стало відомо, що 3 лютого у Київ має приїхати генсек НАТО Марк Рютте. Офіційно про його візит не повідомляли.

