Туск рассказал, с кем приедет в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что посетит Киев вместе с министром финансов и экономики Анджеем Доманским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила канцелярия польского премьер-министра.

Туск заявил, что посетит Киев на этой неделе. Он назвал неслучайным то, что его будет сопровождать именно министр финансов и экономики.

Он (Доманский. – Ред.) готовит глобальную конференцию по вопросам восстановления Украины, которая состоится в июне в Гданьске", – пояснил глава польского правительства.

Отметим, что это будет уже пятое подобное мероприятие. В прошлом году в июле Конференцию по вопросам восстановления Украины организовала Италия.

О своем визите в Киев "в ближайшие дни" Туск сообщил накануне.

Также на прошлой неделе в Украину начала прибывать "энергетическая" помощь от Польши – правительства, городов и общественных инициатив.

