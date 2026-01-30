До Києва надійшла перша партія генераторів від Варшави

До Києва надійшла перша партія у майже 60 генераторів від мерії та громади Варшави.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram, передає "Європейська правда".

Наступна партія прибуде найближчими днями.

"Загалом польська столиця відправила 90 генераторів (більшість із них – дизельні) різної потужності – від 10 до 64 кВт. Ці джерела резервного живлення дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери, житлових будинків. Генератори вже почали розвозити в деякі райони Києва – зокрема, для заживлення обладнання будинків, де проблеми з відновленням теплопостачання", – написав Кличко.

Він уточнив, що звернувся до міжнародних партнерів щодо допомоги Києву в подоланні надзвичайної ситуації, спричиненої пошкодженнями критичної інфраструктури внаслідок ворожих атак, а саме – надати генератори.

"Мер міста-побратима Києва – Варшави, Рафал Тшасковський сам мені зателефонував, запропонував допомогу й поляки оперативно відправили обладнання. Дякую меру Варшави та нашим польським друзям за цю вкрай необхідну допомогу в умовах енергетичної кризи!" – написав Кличко.

Він нагадав, що на початку цього тижня столиця отримала також від Польщі 130 генераторів різної потужності, кошти на них збирали польські волонтери. За 10 днів 60 тисяч поляків пожертвували майже 2 млн євро.

Напередодні до Києва прибула перша партія генераторів, надана польським урядом для столиці і навколишніх громад.