Єврокомісар заперечив, що мав зв’язки зі скандальним Епштейном

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що не мав жодних контактів із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це йдеться у заяві Шефчовича, яку озвучив речник Єврокомісії, і яку наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Шефчович виступив із спростуванням через представника Європейської комісії у вівторок, наполягаючи, що "ніколи не мав жодних прямих або непрямих контактів, спілкування або зустрічей з Джеффрі Епштейном".

"Я не давав дозволу, не просив і не погоджувався, щоб хтось називав моє ім'я Джеффрі Епштейну", – зазначив єврокомісар.

Politico проаналізувало пакет документів, пов'язаних з Епштейном, опублікованих у п'ятницю Міністерством юстиції США, і виявило три згадки Шефчовича, але жодних доказів будь-яких контактів з Епштейном.

Обмін повідомленнями між Епштейном і невстановленою особою стосується кампанії Шефчовича на президентських виборах у Словаччині в 2019 році, приблизно в той час, коли той оголосив про висування своєї кандидатури.

"Будь-які такі згадки були зроблені без мого відома... Я вражений тим, що моє ім'я було використано в цьому листуванні без мого відома або згоди, і я категорично відкидаю будь-які припущення про мою участь у цьому", – сказав єврокомісар.

Спростування з'явилося після того, як інший словацький політик Мірослав Лайчак подав у відставку з уряду країни в суботу після публікації листування між ним і Епштейном.

"Якщо Мірослав Лайчак згадав моє ім'я, то це було для його власних цілей, до яких я не маю ніякого відношення", – заявив Шефчович.

Раніше стало відомо, що Генеральна прокуратура Литви розпочала досудове розслідування інформації щодо можливої торгівлі людьми в країні після оприлюднення нових файлів засудженого в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.