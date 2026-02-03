Еврокомиссар отрицал, что имел связи со скандальным Эпштейном

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович заявил, что не имел никаких контактов с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом говорится в заявлении Шефчовича, которое озвучил представитель Еврокомиссии и которое приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Шефчович выступил с опровержением через представителя Европейской комиссии во вторник, настаивая, что "никогда не имел никаких прямых или косвенных контактов, общения или встреч с Джеффри Эпштейном".

"Я не давал разрешения, не просил и не соглашался, чтобы кто-то называл мое имя Джеффри Эпштейну", – отметил еврокомиссар.

Politico проанализировало пакет документов, связанных с Эпштейном, опубликованных в пятницу Министерством юстиции США, и обнаружило три упоминания Шефчовича, но никаких доказательств каких-либо контактов с Эпштейном.

Обмен сообщениями между Эпштейном и неустановленным лицом касается кампании Шефчовича на президентских выборах в Словакии в 2019 году, примерно в то время, когда тот объявил о выдвижении своей кандидатуры.

"Любые такие упоминания были сделаны без моего ведома... Я поражен тем, что мое имя было использовано в этой переписке без моего ведома или согласия, и я категорически отвергаю любые предположения о моем участии в этом", – сказал еврокомиссар.

Опровержение появилось после того, как другой словацкий политик Мирослав Лайчак подал в отставку из правительства страны в субботу после публикации переписки между ним и Эпштейном.

"Если Мирослав Лайчак упомянул мое имя, то это было для его собственных целей, к которым я не имею никакого отношения", – заявил Шефчович.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование информации о возможной торговле людьми в стране после обнародования новых файлов осужденного в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.