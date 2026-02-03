У порту Гамбурга затримали двох робітників за підозрою в диверсії на військових кораблях

У порту німецького міста Гамбург правоохоронці затримали двох робітників з Румунії та Греції, яких підозрюють у здійсненні диверсій на кораблях військово-морського флоту.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Затримання відбулися в Гамбурзі та в одному з сіл Греції. Крім того, було проведено обшуки в помешканнях підозрюваних у Гамбурзі, Румунії та Греції.

Координацію цих заходів здійснював Євроюст, що відповідає за боротьбу з транскордонною організованою злочинністю.

За даними Генеральної прокуратури, у 2025 році обидва обвинувачені, працюючи в гамбурзькому порту, "здійснювали маніпуляції" на кількох суднах, призначених для військово-морських сил Федеральних збройних сил. Ці судна перебували на території верфі.

Так, чоловіки, частково окремо, частково спільно, висипали понад 20 кілограмів гравію в двигун судна, а також прокололи труби подачі прісної води, зняли кришки паливних баків і відключили запобіжні вимикачі суднової електроніки.

Інцидент був виявлений тільки завдяки перевірці на борту перед першим виходом корвета "Емден" в середині січня в напрямку Кіля.

За даними Генеральної прокуратури, ці дії могли призвести до значних пошкоджень суден або до затримки їхнього відплиття, а отже, поставити під загрозу безпеку Німеччини та боєздатність військ. Аналіз вилучених доказів триває.

В ході розслідування також мають з’ясувати, хто міг бути замовником цих диверсій.

"Емден" був спущений на воду на початку травня 2024 року на верфі Blohm + Voss і через чотири роки після закладки корпусу в середині січня 2025 року здійснив свій перший тривалий пробний рейс.

Він є одним з п'яти нових корветів класу 130, які були замовлені в 2017 році німецькими збройними силами за загальну суму два мільярди євро.

Кораблі мали бути розміщені на військово-морській базі Ростока "Hohe Düne" поблизу Варнемюнде, а технічне обслуговування здійснювалося б у Кілі.

Планується їх використання для морського спостереження та посилення присутності в Балтійському морі.

Раніше повідомляли, що міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступає за внесення поправки до Кримінального кодексу, спрямовану проти так званих "одноразових агентів" – виконавців диверсій, які діють на замовлення іноземних держав.

А міністерство внутрішніх справ Німеччини хоче швидше виявляти та захищатися від прихованих гібридних атак, що контролюються з-за кордону, а відтак для цього буде створено новий центр для органів безпеки.