В порту Гамбурга задержали двух рабочих по подозрению в диверсии на военных кораблях

В порту немецкого города Гамбург правоохранители задержали двух рабочих из Румынии и Греции, которых подозревают в совершении диверсий на кораблях военно-морского флота.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Задержания произошли в Гамбурге и в одном из сел Греции. Кроме того, были проведены обыски в помещениях подозреваемых в Гамбурге, Румынии и Греции.

Координацию этих мероприятий осуществлял Евроюст, отвечающий за борьбу с трансграничной организованной преступностью.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году оба обвиняемых, работая в гамбургском порту, "осуществляли манипуляции" на нескольких судах, предназначенных для военно-морских сил Федеральных вооруженных сил. Эти суда находились на территории верфи.

Так, мужчины, частично отдельно, частично совместно, высыпали более 20 килограммов гравия в двигатель судна, а также прокололи трубы подачи пресной воды, сняли крышки топливных баков и отключили предохранительные выключатели судовой электроники.

Инцидент был обнаружен только благодаря проверке на борту перед первым выходом корвета "Эмден" в середине января в направлении Киля.

По данным Генеральной прокуратуры, эти действия могли привести к значительным повреждениям судов или к задержке их отправления, а следовательно, поставить под угрозу безопасность Германии и боеспособность войск. Анализ изъятых доказательств продолжается.

В ходе расследования также должны выяснить, кто мог быть заказчиком этих диверсий.

"Эмден" был спущен на воду в начале мая 2024 года на верфи Blohm + Voss и через четыре года после закладки корпуса в середине января 2025 года совершил свой первый длительный пробный рейс.

Он является одним из пяти новых корветов класса 130, которые были заказаны в 2017 году немецкими вооруженными силами на общую сумму два миллиарда евро.

Корабли должны были быть размещены на военно-морской базе Ростока "Hohe Düne" вблизи Варнемюнде, а техническое обслуживание осуществлялось бы в Киле.

Планируется их использование для морского наблюдения и усиления присутствия в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Германии Стефани Хубиг выступает за внесение поправки в Уголовный кодекс, направленную против так называемых "одноразовых агентов" – исполнителей диверсий, действующих по заказу иностранных государств.

А министерство внутренних дел Германии хочет быстрее выявлять и защищаться от скрытых гибридных атак, контролируемых из-за рубежа, и для этого будет создан новый центр для органов безопасности.