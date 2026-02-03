Генсек НАТО розповів про "три рівні" гарантій безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що основна мета гарантій безпеки, що запрацюють після перемир'я – підвищити ціну можливого нового нападу на Україну для РФ.

Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Генеральний секретар відмовився коментувати по суті публікацію видання Financial Times про узгоджені принципи гарантування безпеки України, хоча визнав, що читав це повідомлення.

Втім, він підтвердив, що зараз у домовленостях "йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні".

За його словами, перший рівень гарантій – це "посилена українська армія", яку буде підтримувати фінансування партнерів. "Вона, очевидно, буде першою лінією захисту, якщо росіяни вирішать знову атакувати Україну. І ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готове до самозахисту", – заявив генсек.

Другий рівень, як зазначив Рютте – це "коаліція рішучих", "яку зібрали разом французи і британці". Він, втім, утримався від конкретизації того, як вона діятиме у разі нападу, лише зазначив, що мета коаліції – не лише забезпечити, що українське військо має все необхідне, "але також гарантувати інші кроки".

"І третій рівень – Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть долучитися", – завершив пояснення генсек.

Всі три рівні повинні разом забезпечити такий обсяг стримування, щоб дати впевненість, "що нового нападу Росії не буде більше ніколи".

"Я не буду коментувати інформацію Financial Times, окрім підтвердження того, що саме це було метою – зробити так, щоби безпекові гарантії були настільки сильними, що для Росії нова атака буде дуже поганим рішенням", – підсумував він.

Як повідомлялося, у публікації йшлося, як союзники України забезпечуватимуть припинення вогню.

Тим часом США закликали союзників переосмислити НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте у вівторок відвідав Україну, де заявив, що знайде понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ.