ЗМІ дізналися, як союзники України забезпечуватимуть припинення вогню

Україна разом із західними союзниками обговорює багаторівневий план реагування на порушення Росією потенційної угоди про припинення вогню, який зокрема передбачає участь американських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Financial Times.

За даними джерел FT, план неодноразово обговорювався у грудні та січні між українськими, європейськими та американськими посадовцями.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин. Спершу це має бути дипломатичне попередження, та, за необхідності, дії української армії, спрямовані на відновлення перемир’я.

Якщо воєнні дії продовжаться й після цих кроків, Україна разом із союзниками перейде до другого етапу реагування – використання сил так "коаліції рішучих" до якої входять більшість членів ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Джерела додають, що в разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, включаючи американські військові сили.

Як стало відомо, 2 лютого українська переговорна група вирушила до Абу-Дабі, де 4 та 5 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх зустрічей за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії.

Раніше у понеділок Зеленський повідомив, що поставив завдання переговорній команді перед зустрічами з РФ і США, а також повідомив про готовність двостороннього документа про гарантії безпеки з боку США.

Як повідомляли ЗМІ, спеціальний представник президента США Стів Віткофф поїде на наступний раунд переговорів між Україною та Росією 4-5 лютого в Абу-Дабі.