"Це реальність 21 століття": Рубіо закликав союзників переосмислити НАТО 

Держсекретар США Марко Рубіо, виступаючи перед конгресменами, заявив, що НАТО потрібно переосмислити – хоча й поспішив запевнити, що Сполучені Штати не відмовляються від Альянсу.

Заяву Рубіо наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами державного секретаря США, НАТО має змінитися, а європейські партнери – радикально збільшити свої інвестиції в оборонні спроможності. Це необхідно для того, щоб вони могли відігравати значущу роль, а не просто забезпечувати "малозначуще" розгортання сил, яке все одно потребує підтримки та страхування з боку США.

"Причина, чому його (НАТО) потрібно переосмислити, полягає не в тому, що його мета має бути переосмислена, а в тому, що його можливості потрібно переосмислити", – сказав Рубіо.

Як приклад він навів обговорення гарантій безпеки для України.

"Ці гарантії безпеки в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ, переважно французьких і британських, а потім підтримку з боку США. Але насправді гарантією безпеки є підтримка з боку США. І я не применшую той факт, що деякі країни Європи готові розмістити війська в післявоєнній Україні. Я лише вказую на те, що без підтримки з боку США це не має значення", – сказав Рубіо.

За його словами, причина, чому європейцям потрібна така сильна підтримка з боку США, полягає в тому, що вони не інвестували достатньо у свої оборонні можливості протягом останніх 20-30 років. Він висловив сподівання, що це зміниться.

"НАТО буде сильнішим, якщо наші союзники будуть більш спроможними… І що сильнішими будуть наші партнери в НАТО, то більшою гнучкістю будуть володіти Сполучені Штати для забезпечення наших інтересів у різних частинах світу. Це не відмова від НАТО, це реальність 21 століття, і світ змінюється", – додав держсекретар США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, підбиваючи підсумки першого року своєї другої каденції, заявив, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

Раніше американський президент допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

