Навроцкий созывает Совет по нацбезопасности: хочет обсудить Совет мира Трампа

Польский президент Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности, которое состоится 11 февраля в 14:00.

Об этом в своем Х написал пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич, сообщает "Европейская правда".

Как отметил пресс-секретарь, Навроцкий на заседании Совета национальной безопасности хочет обсудить три темы.

В частности, по его словам, речь идет о "займе, взятом правительством для реализации программы SAFE", "приглашении Польши в Совет мира" и "принятых государственными органами мерах, направленных на выяснение всех обстоятельств восточных социальных и деловых контактов маршалка Сейма Влодзимежа Чажастого".

SAFE – это программа ЕС, целью которой является укрепление оборонного потенциала государств-членов. Она предусматривает общую сумму поддержки в размере 150 млрд евро в виде, в частности, низкопроцентных займов, прежде всего на закупку военного оборудования, особенно того, что производится в Европе. Польша получит из этого фонда около 43 млрд евро.

Однако оппозиция Польши и люди из окружения президента Навроцкого опасаются, что программа на практике осложнит военное сотрудничество Польши с США и будет невыгодной для польской оборонной промышленности.

Совет мира был создан президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе. Он пояснил, что это орган, который должен сотрудничать с ООН в решении конфликтов в мире.

Среди лидеров, приглашенных в Совет мира, был президент Кароль Навроцкий, который принял участие в церемонии инаугурации Совета, но не подписал учредительный документ.

Напомним, большинство поляков не поддерживают членство своей страны в Совете мира президента США Дональда Трампа, если за вступление нужно будет заплатить миллиард долларов.

В Министерстве финансов и экономики Польши категорически исключили возможность выделения миллиарда долларов из государственного бюджета на членство в Совете мира.

Приглашение Трампа присоединиться к Совету мира стало в Польше предметом острой политической дискуссии. Читайте подробную статью: Польша в "ловушке Трампа": как приглашение в Совет мира стало вызовом для соседей.