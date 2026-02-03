Укр Рус Eng

Німеччина відповіла на скарги щодо утримання українця у справі "Північних потоків"

Новини — Вівторок, 3 лютого 2026, 17:47 — Ірина Кутєлєва

Міністерство юстиції німецького Гамбурга прокоментувало умови утримання в слідчому ізоляторі, де, за даними адвокатів, утримується підозрюваний у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" українець Сергій К.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит DW, повідомляє "Європейська правда".

У січні уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець, посилаючись на дружину підозрюваного, закинув адміністрації СІЗО порушення його прав.

Зокрема, він говорив, що у Сергія К. немає можливості телефонувати через "технічні" труднощі.

Крім того, за словами Лубінця, українцю не видають зимове взуття, яке йому передали, а також остаточно не врахували потреб підозрюваного щодо харчування.

Також, за словами омбудсмена, Сергія К. тримають "у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиночній камері", дружина може бачити його лише один раз на місяць.

У відповідь в міністерстві заявили, що в СІЗО наразі немає технічних проблем, які б унеможливлювали телефонні дзвінки ув'язнених.

"Проблеми зі зв'язком можливі у зв'язку з обмеженнями пропускної здатності (телекомунікаційної мережі. – Ред.), але не унеможливлюють телефонні розмови в принципі", – повідомили DW.

 При цьому коментувати конкретно умови утримання Сергія К. там відмовилися, посилаючись на захист особистих даних.

У гамбурзькому мін'юсті повідомили, що ув'язнені СІЗО мають можливість на запит отримати в установи півчобітки.

"Певні (особисті) види взуття – до них можуть належати чоботи – не дозволяються з міркувань безпеки. Зокрема, тому що вони ускладнюють носіння електронного браслета на нозі", – йдеться у коментарі міністерства.

Там також зазначили, що "в окремих випадках" ув'язненим дійсно може бути дозволено лише обмежений або і взагалі заборонено контакт з іншими ув'язненими. Утім, подібні обмеження загалом застосовують лише на вимогу суду, повідомляють у мін'юсті Гамбурга.

Що стосується правил харчування, то ув'язнені гамбурзького СІЗО мають "доступ до збалансованого харчування", повідомляють в мін'юсті.

До стандартного харчування належать, зокрема, і "страви без риби і м'яса".

Нагадаємо, у листопаді минулого року після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення в Італії Кузнєцова екстрадували до Німеччини.

Німецькі прокурори звинувачують Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: