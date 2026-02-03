Німеччина відповіла на скарги щодо утримання українця у справі "Північних потоків"

Міністерство юстиції німецького Гамбурга прокоментувало умови утримання в слідчому ізоляторі, де, за даними адвокатів, утримується підозрюваний у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" українець Сергій К.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит DW, повідомляє "Європейська правда".

У січні уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець, посилаючись на дружину підозрюваного, закинув адміністрації СІЗО порушення його прав.

Зокрема, він говорив, що у Сергія К. немає можливості телефонувати через "технічні" труднощі.

Крім того, за словами Лубінця, українцю не видають зимове взуття, яке йому передали, а також остаточно не врахували потреб підозрюваного щодо харчування.

Також, за словами омбудсмена, Сергія К. тримають "у режимі фактичної ізоляції – 23 години на добу в одиночній камері", дружина може бачити його лише один раз на місяць.

У відповідь в міністерстві заявили, що в СІЗО наразі немає технічних проблем, які б унеможливлювали телефонні дзвінки ув'язнених.

"Проблеми зі зв'язком можливі у зв'язку з обмеженнями пропускної здатності (телекомунікаційної мережі. – Ред.), але не унеможливлюють телефонні розмови в принципі", – повідомили DW.

При цьому коментувати конкретно умови утримання Сергія К. там відмовилися, посилаючись на захист особистих даних.

У гамбурзькому мін'юсті повідомили, що ув'язнені СІЗО мають можливість на запит отримати в установи півчобітки.

"Певні (особисті) види взуття – до них можуть належати чоботи – не дозволяються з міркувань безпеки. Зокрема, тому що вони ускладнюють носіння електронного браслета на нозі", – йдеться у коментарі міністерства.

Там також зазначили, що "в окремих випадках" ув'язненим дійсно може бути дозволено лише обмежений або і взагалі заборонено контакт з іншими ув'язненими. Утім, подібні обмеження загалом застосовують лише на вимогу суду, повідомляють у мін'юсті Гамбурга.

Що стосується правил харчування, то ув'язнені гамбурзького СІЗО мають "доступ до збалансованого харчування", повідомляють в мін'юсті.

До стандартного харчування належать, зокрема, і "страви без риби і м'яса".

Нагадаємо, у листопаді минулого року після більш ніж трьох місяців попереднього ув'язнення в Італії Кузнєцова екстрадували до Німеччини.

Німецькі прокурори звинувачують Кузнєцова в приналежності до групи осіб, які встановили пристрої на трубопроводах поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.

Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів. Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.