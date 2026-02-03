Укр Рус Eng

Германия ответила на жалобы относительно содержания украинца по делу "Северных потоков"

Новости — Вторник, 3 февраля 2026, 17:47 — Ирина Кутелева

Министерство юстиции немецкого Гамбурга прокомментировало условия содержания в следственном изоляторе, где, по данным адвокатов, содержится подозреваемый в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" украинец Сергей К.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос DW, сообщает "Европейская правда".

В январе уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец, ссылаясь на жену подозреваемого, обвинил администрацию СИЗО в нарушении его прав.

В частности, он говорил, что у Сергея К. нет возможности звонить по телефону из-за "технических" трудностей.

Кроме того, по словам Лубинца, украинцу не выдают зимнюю обувь, которую ему передали, а также окончательно не учли потребности подозреваемого в питании.

Также, по словам омбудсмена, Сергея К. держат "в режиме фактической изоляции – 23 часа в сутки в одиночной камере", жена может видеть его только один раз в месяц.

В ответ в министерстве заявили, что в СИЗО пока нет технических проблем, которые бы делали невозможными телефонные звонки заключенных.

"Проблемы со связью возможны в связи с ограничениями пропускной способности (телекоммуникационной сети. – Ред.), но не делают невозможными телефонные разговоры в принципе", – сообщили DW.

При этом комментировать конкретно условия содержания Сергея К. там отказались, сославшись на защиту личных данных.

В гамбургском минюсте сообщили, что заключенные СИЗО имеют возможность по запросу получить в учреждении полуботинки.

"Определенные (личные) виды обуви – к ним могут относиться сапоги – не разрешаются из соображений безопасности. В частности, потому что они затрудняют ношение электронного браслета на ноге", – говорится в комментарии министерства.

Там также отметили, что "в отдельных случаях" заключенным действительно может быть разрешен только ограниченный или вообще запрещен контакт с другими заключенными. Впрочем, подобные ограничения в целом применяются только по требованию суда, сообщают в минюсте Гамбурга.

Что касается правил питания, то заключенные гамбургского СИЗО имеют "доступ к сбалансированному питанию", сообщают в минюсте.

К стандартному питанию относятся, в частности, и "блюда без рыбы и мяса".

Напомним, в ноябре прошлого года после более чем трех месяцев предварительного заключения в Италии Кузнецова экстрадировали в Германию.

Немецкие прокуроры обвиняют Кузнецова в принадлежности к группе лиц, которые установили устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему предъявили обвинения в сговоре с целью вызова взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов. Сам Кузнецов отрицает какое-либо участие в диверсиях на российских газопроводах.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали "Северные потоки", действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

