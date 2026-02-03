Колишній президент США Білл Клінтон і його дружина Гілларі Клінтон, колишня держсекретарка, погодилися дати свідчення в рамках розслідування Конгресу США щодо покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це повідомив заступник керівника апарату Клінтона Анхель Уренья, пише "Європейська правда".

Про згоду Клінтонів стало відомо за кілька днів до голосування щодо притягнення подружжя до відповідальності за відмову з'явитися перед комітетом з нагляду Палати представників після місяців протистояння.

"Але колишній президент і колишній держсекретар будуть там (на дачі свідчень. – Ред.). Вони сподіваються створити прецедент, який буде застосовуватися до всіх", – написав Уренья у соцмережі Х.

Білл Клінтон був знайомий з Епштейном, який помер у в'язниці в 2019 році, але заперечує, що знав про його сексуальні злочини, і каже, що припинив з ним контакти два десятиліття тому.

Невідомо, коли відбудеться подання свідчень, але це буде перший випадок, коли колишній президент США дасть свідчення перед комітетом Конгресу з 1983 року, коли це зробив Джеральд Форд.

Комітет з нагляду Палати представників попросив, щоб свідчення були зняті на відео і транскрибовані в лютому, без обмеження за часом.

Клінтони довго чинили опір вимозі з'явитися перед комітетом, стверджуючи, що вони вже дали свідчення під присягою, в яких виклали "обмежену інформацію" про Епштейна.

Вони відхилили повістки, видані комітетом, як "ніщо інше, як спробу зганьбити політичних суперників, як наказав президент Трамп".

Наглядовий комітет, очолюваний республіканцями, наприкінці минулого місяця за підтримки кількох демократів схвалив рішення про притягнення подружжя Клінтонів до відповідальності за неповагу.

Нагадаємо, лейбористський політик Пітер Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів після публікації файлів Епштейна.

Читайте детально на цю тему: Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія