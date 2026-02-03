Член Палати лордів Британії йде у відставку через файли Епштейна

Лейбористський політик Пітер Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем і фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Про його рішення піти у відставку оголосив новий спікер Палати лордів, лорд Форсайт, під час відкриття засідання.

"Мілорди, зважаючи на суспільний інтерес та задля зручності палати, я вирішив поінформувати палату про те, що секретар парламенту сьогодні отримав повідомлення від лорда Мендельсона про його намір піти у відставку з палати, починаючи з 4 лютого", – заявив спікер.

З публікації Мін’юстом США файлів Епштейна випливає, що Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну низку електронних листів, що містили інформацію, яку він отримав як міністр в уряді Гордона Брауна, зокрема про заходи, які уряд вживав для подолання світової фінансової кризи.

Глава британського уряду Кір Стармер вимагав виключення Мендельсона з Палати лордів і висловив сподівання, що верхня палата проведе реформи, які дозволять легше виключати членів палати.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, також свідчать про те, що Епштейн переказав 75 тисяч доларів на банківські рахунки, бенефіціаром яких, як вважається, був Мендельсон, який на той час був депутатом від Лейбористської партії.

У вересні 2009 року Епштейн переказав партнеру Мандельсона, а нині його чоловікові, 10 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування курсу остеопатії та інших витрат.

Стармер не мав повноважень усунути Мендельсона з Палати лордів, де той перебував у відпустці у зв'язку з призначенням на посаду посла у США минулого року.

Мендельсон, який вийшов із Лейбористської партії, був би зобов’язаний повернутися та повторно скласти присягу під час наступної сесії парламенту, щоб зберегти своє членство.