СМИ: Россия перехватила ряд ключевых европейских спутников

Российские космические аппараты могли перехватить связь по меньшей мере десяти ключевых спутников европейских стран, что ставит под угрозу конфиденциальную информацию государств континента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

По данным издания, представители европейских служб безопасности считают, что два российских космических аппарата смогли перехватить ряд спутников. Это может привести к сбоям в работе или даже к их падению.

Кроме того, под угрозой оказалась конфиденциальная информация, которую передавали эти спутники, в частности секретные правительственные и некоторые военные сообщения.

В течение нескольких лет военные и гражданские космические органы Европы отслеживали деятельность "Луч-1" и "Луч-2" – двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите.

С момента запуска в 2023 году "Луч-2" приблизился к 17 европейским спутникам.

Разведывательные данные, собранные Россией в космосе, могут помочь Москве координировать гибридные атаки на европейские страны, в частности для хакерских операций.

Отметим, что на этом фоне страны ЕС начали все активнее инвестировать в космическую сферу. На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи до 2030 года для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно преданности США европейской обороне.

Также 3 февраля стало известно, что Европейский Союз планирует создать платформу обмена военными данными без участия Соединенных Штатов до 2030 года.