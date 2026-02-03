ЗМІ: ЄС створить платформу для обміну військовими даними без участі США

Європейський Союз планує створити платформу обміну військовими даними без участі Сполучених Штатів до 2030 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Видання ознайомилося із презентацією Європейського оборонного агентства, згідно з якою інституції ЄС працюють над новою платформою під назвою "Європейський оборонний простір даних штучного інтелекту" (DAIDS).

Цей проєкт має на меті надати країнам ЄС можливість безпечно обмінюватися конфіденційною інформацією, пов’язаною з обороною.

Досі країни-члени Євросоюзу обирали постачальників інформації на основі національних уподобань, створюючи хаотичну суміш провайдерів для зберігання та обміну чутливих даних.

Минулого року Європейська комісія запропонувала створити "надійне, безпечне та сумісне середовище даних" у своїй "дорожній карті" оборони до 2030 року. Очікується, що платформа буде готова до цього часу.

ЄС вже уклав контракти з компаніями, які займатимуться розробкою проєкту. Наступний крок – спонукати країни до координації спільних закупівель технологій, що відповідають майбутньому європейському простору даних.

У документах також йдеться про те, що 2029-2030 років планується впровадити DAIDS у звичайні операції армій та оборонних органів країн-членів.

Як зазначає Euractiv, Європейський Союз дедалі більше ставить під сумнів свою залежність від Сполучених Штатів, тому для європейських армій виникла потреба забезпечити належний захист своїх даних. Наразі багато країн зберігають або обмінюються інформацією, використовуючи інфраструктуру іноземного, найчастіше американського, виробництва, що створює як потенційну вразливість.

Минулого тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.