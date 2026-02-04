Возле греческого острова Хиос затонула лодка с мигрантами: 15 человек погибли

Неподалеку от греческого острова Хиос, что в Эгейском море, лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего есть погибшие мигранты.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные береговой охраны Греции, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел поздно вечером 3 февраля, в результате столкновения погибли 15 мигрантов. Это одно из худших кораблекрушений в Греции за последние годы.

Столкновение произошло после того, как лодка с мигрантами, плывшая к Хиосу с выключенными навигационными огнями, проигнорировала сигналы патрульного судна береговой охраны и изменила курс.

Представители береговой охраны заявили, что восьмиметровая лодка была перегружена, на борту находилось по меньшей мере 39 пассажиров.

Из-за сильного удара лодка с мигрантами перевернулась и затонула, в результате чего все пассажиры на борту упали в море в нескольких милях от побережья Турции.

По данным береговой охраны, удалось спасти 25 мигрантов, среди которых было семь женщин, семь мужчин и 11 несовершеннолетних.

Мигранты, преимущественно афганцы, но среди них был и один марокканец, были доставлены в больницу.

Греция была на передовой миграционного кризиса 2015-16 годов, когда более миллиона человек с Ближнего Востока и Африки прибыли на ее берега, прежде чем двинуться в другие европейские страны, главным образом в Германию.

Хотя с тех пор миграционные потоки уменьшились, как на Крите, так и на Гавдосе – двух средиземноморских островах, ближайших к африканскому побережью, – за последний год наблюдается резкое увеличение количества лодок с мигрантами, прибывающих преимущественно из Ливии, а смертельные аварии на этом маршруте остаются распространенным явлением.

В конце декабря в течение одних суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.

Напомним, переговорщики Европейского Союза 18 декабря договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.