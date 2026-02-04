Британия запускает программу для разработки передовых ядерных реакторов

Великобритания представила рамочную программу для ускорения разработки передовых ядерных реакторов, которые позволят стране стать лидером в технологии атомной энергетики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Британское правительство заявило, что атомные электростанции будут играть важную роль в достижении Британией своих климатических целей и создании новых рабочих мест.

Во время визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в сентябре прошлого года несколько американских компаний объявили о планах строительства передовых ядерных проектов в стране.

Согласно новой рамочной программе, правительство Великобритании создаст портфель проектов, отвечающих критериям готовности, предлагая разработчикам упрощенный путь планирования и регулирования.

Проекты по разработке реакторов должны быть профинансированы частными компаниями, отметили в правительстве. В то же время разработчики могут обратиться за инвестициями в Британский фонд национального благосостояния, который был создан в 2024 году для стимулирования экономического роста страны.

