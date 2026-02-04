У ЄС закликали Єврокомісію перевірити TikTok на тлі підозри у цензурі контенту про Епштейна

Європейські посадовці із трьох лівих партій заявили в середу, 4 лютого, що Європейський Союз повинен провести розслідування щодо популярної соцмережі TikTok у зв'язку зі звинуваченнями в цензурі.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Одним з нових власників TikTok з кінця січня є соратник Дональда Трампа, Ларрі Еллісон з Oracle. За повідомленнями, користувачі стверджують, що після зміни власника платформа цензурує гострі теми на користь президента та його політичного табору, зокрема обмежує публікації про справу Джеффрі Епштейна та протести проти агентів міграційної служби США в Міннесоті.

TikTok заявив, що деякі користувачі зазнали перебоїв у роботі через технічні проблеми.

Відтак у середу, 4 лютого, група з 32 посадовців звернулася до Європейської комісії з проханням розпочати ще одне розслідування щодо платформи, щоб перевірити, чи не створює вона "системний ризик" для свободи вираження поглядів і дискурсу.

"Користувачі повідомляли про проблеми із завантаженням відео, зменшенням охоплення та надзвичайно низькою кількістю переглядів контенту, в якому згадуються слова "Епштейн", "ICE" (Імміграційна та митна служба США) та "Міннесота", – заявили депутати.

Представник TikTok заявив, що на платформі немає правил, які забороняють "вживати ім'я "Епштейн" у прямих повідомленнях", і що проблема, з якою зіштовхнулися деякі користувачі, була технічною "неправильною реакцією однієї з систем безпеки в деяких випадках".

