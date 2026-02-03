У ЄС з’ясовують, чи передавав експосол Британії у США чутливу інформацію Епштейну

Європейська комісія розслідує, чи порушив колишній посол Британії в США Пітер Мендельсон правила Європейського Союзу щодо своїх контактів із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Попри те, що Велика Британія вийшла з ЄС шість років тому, Мендельсон залишається пов'язаним зобов'язаннями, які він підписав під час свого перебування на посаді комісара з 2004 по 2008 рік.

Нещодавно оприлюднені документи свідчать, що в 2010 році він, ймовірно, заздалегідь повідомив Епштейна про надання 500 млрд євро фінансової допомоги для порятунку євро в розпал грецької боргової кризи.

Згідно з документами, оприлюдненими в США, Епштейн напередодні ввечері надіслав Мендельсону електронного листа про те, що "його джерела повідомили йому" про цю допомогу.

"Це буде оголошено сьогодні ввечері", – відповів на це Мендельсон.

Тоді британський уряд вирішив не брати участь у порятунку євро, але брав участь у переговорах, які проклали шлях для надзвичайних заходів, тому мав би знати, як розвиваються події.

"У нас є правила, що випливають із договору та кодексу поведінки, яких повинні дотримуватися комісари, включаючи колишніх комісарів", – заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі у вівторок, 3 лютого.

За його словами, коли є ознаки того, що правила, можливо, не дотримувалися – Єврокомісія розслідує будь-які потенційні порушення.

"Ми будемо оцінювати, чи, з огляду на ці нещодавно оприлюднені документи, можуть бути порушення відповідних правил щодо Пітера Мендельсона", – додав він.

Зазначимо, Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем Епштейном.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, також свідчать про те, що Епштейн переказав $75 тисяч на банківські рахунки, бенефіціаром яких, як вважається, був Мендельсон, який на той час був депутатом від Лейбористської партії.

У вересні 2009 року Епштейн переказав партнеру Мендельсона, а нині його чоловікові, 10 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування курсу остеопатії та інших витрат.

Мендельсон, який вийшов із Лейбористської партії, був би зобов’язаний повернутися та повторно скласти присягу під час наступної сесії парламенту, щоб зберегти своє членство.