В ЕС призвали Еврокомиссию проверить TikTok на фоне подозрений в цензуре контента об Эпштейне

Европейские чиновники из трех левых партий заявили в среду, 4 февраля, что Европейский Союз должен провести расследование в отношении популярной соцсети TikTok в связи с обвинениями в цензуре.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Одним из новых владельцев TikTok с конца января является соратник Дональда Трампа, Ларри Эллисон из Oracle. По сообщениям, пользователи утверждают, что после смены владельца платформа цензурирует острые темы в пользу президента и его политического лагеря, в частности ограничивает публикации о деле Джеффри Эпштейна и протестах против агентов миграционной службы США в Миннесоте.

TikTok заявил, что некоторые пользователи испытали перебои в работе из-за технических проблем.

В результате в среду, 4 февраля, группа из 32 чиновников обратилась к Европейской комиссии с просьбой начать еще одно расследование в отношении платформы, чтобы проверить, не создает ли она "системный риск" для свободы выражения мнений и дискурса.

"Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой видео, уменьшением охвата и чрезвычайно низким количеством просмотров контента, в котором упоминаются слова "Эпштейн", „ICE" (Иммиграционная и таможенная служба США) и "Миннесота", – заявили депутаты.

Представитель TikTok заявил, что на платформе нет правил, запрещающих "использовать имя "Эпштейн" в прямых сообщениях", и что проблема, с которой столкнулись некоторые пользователи, была технической "неправильной реакцией одной из систем безопасности в некоторых случаях".

Писали, что Европейская комиссия расследует, нарушил ли бывший посол Великобритании в США Питер Мендельсон правила Европейского Союза в отношении своих контактов с Эпштейном.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Секс в пользу ФСБ: как файлы Эпштейна ударили по элитам США и Европы и при чем здесь Россия.