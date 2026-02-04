РФ здійснила кібератаки на Італію, попри заклики до миру під час Олімпійських ігор

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що російські кібератаки на італійські посольства, включно з офісом у Вашингтоні, а також на об'єкти зимових Олімпійських ігор у Кортіні, були успішно відбиті.

Про це він заявив у середу, 4 лютого, пише Ansa, передає "Європейська правда".

За словами міністра, усі атаки були нейтралізовані без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ та об’єктів Олімпіади.

"Ми відбили серію кібератак на офіси Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашингтона, а також на деякі об’єкти зимових Олімпійських ігор, включно із готелями в Кортіні", – підкреслив Таяні.

Він наголосив, що ці дії були організовані Росією.

Нагадаємо, Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Варто наголосити, що президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.

Ще у жовтні минулого року міністр закордонних справ Італії закликав до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор.