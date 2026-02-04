РФ осуществила кибератаки на Италию, несмотря на призывы к миру во время Олимпийских игр

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что российские кибератаки на итальянские посольства, включая офис в Вашингтоне, а также объекты зимних Олимпийских игр в Кортине, были успешно отражены.

Об этом он заявил в среду, 4 февраля, пишет Ansa, передает "Европейская правда".

По словам министра, все атаки были нейтрализованы без существенных последствий для работы дипломатических учреждений и объектов Олимпиады.

"Мы отразили серию кибератак на офисы Министерства иностранных дел, начиная с Вашингтона, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, включая отели в Кортине", – подчеркнул Таяни.

Он отметил, что эти действия были организованы Россией.

Напомним, Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Стоит отметить, что президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.

Еще в октябре прошлого года министр иностранных дел Италии призвал к перемирию во всех войнах на время зимних Олимпийских игр.