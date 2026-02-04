У Єврокомісії підтвердили, що Росія атакує супутники й космічні активи ЄС

У Європейській комісії добре обізнані з атаками Росії на супутники та інші космічні активи Європейського Союзу, але здатні виявляти й стримувати їх.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Тома Реньє під час спілкування з журналістами 4 лютого.

Євросоюз здатний виявляти й відбивати космічні атаки Росії.

"Націлювання на європейські космічні активи або супутники – це те, чим Росія займалася роками, якщо не десятиліттями… Ми дуже добре обізнані з цією проблемою". – заявив Реньє.

Він наголосив, що для захисту космічних активів ЄС у світлі таких потенційних атак у Євросоюзу є низка інструментів реагування.

"По-перше, у нас є Galileo, який вже існує і здатний виявляти та стримувати такі атаки. Крім того, нещодавно ми зробили крок вперед у наших чотирьох європейських флагманських програмах, які ми запропонували у нашій дорожній карті оборони", – розповів речник.

За його словами, Євросоюз разом з державами-членами запроваджує флагманський проєкт Європейський космічний щит (European Space Schield) "саме для захисту наших супутників та космічних активів".

"Ми знаємо, що Росія це робить, і ми готові протистояти цьому, якщо виникне потреба", – підкреслив Тома Реньє.

Як повідомляла "Європейська правда", нещодавно стало відомо про перехоплення російськими космічними апаратами щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що ставить під загрозу конфіденційну інформацію держав континенту.

Минулого тижня єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

Також 3 лютого стало відомо, що Європейський Союз планує створити платформу обміну військовими даними без участі Сполучених Штатів до 2030 року.