В Еврокомиссии подтвердили, что Россия атакует спутники и космические активы ЕС

В Европейской комиссии хорошо осведомлены об атаках России на спутники и другие космические активы Европейского Союза, но способны выявлять и сдерживать их.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье во время общения с журналистами 4 февраля.

Евросоюз способен выявлять и отражать космические атаки России.

"Нацеливание на европейские космические активы или спутники – это то, чем Россия занималась годами, если не десятилетиями... Мы очень хорошо знакомы с этой проблемой", – заявил Ренье.

Он подчеркнул, что для защиты космических активов ЕС в свете таких потенциальных атак у Евросоюза есть ряд инструментов реагирования.

"Во-первых, у нас есть Galileo, который уже существует и способен обнаруживать и сдерживать такие атаки. Кроме того, недавно мы сделали шаг вперед в наших четырех европейских флагманских программах, которые мы предложили в нашей дорожной карте обороны", – рассказал спикер.

По его словам, Евросоюз вместе с государствами-членами внедряет флагманский проект Европейский космический щит (European Space Schield) "именно для защиты наших спутников и космических активов".

"Мы знаем, что Россия это делает, и мы готовы противостоять этому, если возникнет необходимость", – подчеркнул Тома Ренье.

Как сообщала "Европейская правда", недавно стало известно о перехвате российскими космическими аппаратами по меньшей мере десяти ключевых спутников европейских стран, что ставит под угрозу конфиденциальную информацию государств континента.

На прошлой неделе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для осуществления военной разведки, поскольку растут сомнения относительно приверженности США европейской обороне.

Также 3 февраля стало известно, что Европейский Союз планирует создать платформу обмена военными данными без участия Соединенных Штатов к 2030 году.