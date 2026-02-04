Прем'єр Молдови розповів про наслідки недільного блекауту

Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що економічний вплив відключення електроенергії 31 січня був незначним, оскільки влада оперативно втрутилася для усунення ситуації.

Заяву очільника уряду Молдови наводить Moldpres, повідомляє "Європейська правда".

Також, за словами прем’єра, вплив був незначним тому, що інцидент стався у вихідні дні, коли більшість підприємств не працює.

"Ми подолали цю ситуацію професійно, було задіяно дуже багато служб. Відключення сталося у вихідні, коли більшість підприємств не працювало. Ми проводимо розрахунки, були втрати, але втрати були дуже невеликими завдяки тому, що була забезпечена дуже швидка реакція", – заявив Мунтяну.

Він також додав, що влада докладає зусиль для якнайшвидшого введення в експлуатацію лінії електропередачі "Вулканешти – Кишинів", яка зміцнить енергетичну безпеку нашої країни.

"Ми намагаємося зробити так, щоб лінія була введена в експлуатацію якомога швидше. Це мета уряду, але це залежить не тільки від нас. Ми активно працюємо з Міністерством енергетики. Намагаємося прискорити цей процес", – підкреслив він.

Прем'єр допустив, що в майбутньому можуть знову виникнути "складні ситуації", враховуючи, що енергетична система країни синхронізована з системою України, яка піддається постійним бомбардуванням з боку Росії.

Частковий блекаут в Молдові стався у неділю через проблеми в енергомережах України. На лінії 400 кВ "Ісакча – Вулканешти – МДРЕС" зафіксували падіння напруги, що викликало аварійний збій в національній енергосистемі.

За даними міністра енергетики Дениса Шмигаля, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України.