Премьер Молдовы рассказал о последствиях воскресного блэкаута

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что экономическое влияние отключения электроэнергии 31 января было незначительным, поскольку власти оперативно вмешались для устранения ситуации.

Заявление главы правительства Молдовы приводит Moldpres, сообщает "Европейская правда".

Также, по словам премьера, влияние было незначительным потому, что инцидент произошел в выходные дни, когда большинство предприятий не работает.

"Мы преодолели эту ситуацию профессионально, было задействовано очень много служб. Отключение произошло в выходные, когда большинство предприятий не работало. Мы проводим расчеты, были потери, но потери были очень небольшими благодаря тому, что была обеспечена очень быстрая реакция", – заявил Мунтяну.

Он также добавил, что власти прилагают усилия для скорейшего ввода в эксплуатацию линии электропередачи "Вулканешты – Кишинев", которая укрепит энергетическую безопасность нашей страны.

"Мы стараемся сделать так, чтобы линия была введена в эксплуатацию как можно быстрее. Это цель правительства, но это зависит не только от нас. Мы активно работаем с Министерством энергетики. Стараемся ускорить этот процесс", – подчеркнул он.

Премьер допустил, что в будущем могут снова возникнуть "сложные ситуации", учитывая, что энергетическая система страны синхронизирована с системой Украины, которая подвергается постоянным бомбардировкам со стороны России.

Частичный блэкаут в Молдове произошел в воскресенье из-за проблем в энергосетях Украины. На линии 400 кВ "Исакча – Вулканешты – МДРЭС" зафиксировали падение напряжения, что вызвало аварийный сбой в национальной энергосистеме.

По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между Западной и центральной частями Украины.