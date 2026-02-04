Українська переговорна команда в Абу-Дабі завершила перший день тристоронніх переговорів з РФ і США, що спрямовані на врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомила журналістам речниця секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян, пише "Європейська правда".

"На сьогодні переговори закінчилися", – зазначила речниця журналістам.

Вона додала, що наразі продовження переговорів планується у четвер, 5 лютого.

Як повідомлялось, українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі представляють секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та радник ОП Олександр Бевз.

За словами Умєрова, в Абу-Дабі українська команда запланувала двосторонню зустріч з американською стороною, яку представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вони мали обговорити документ про гарантії безпеки та "план процвітання".

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах проходять після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.