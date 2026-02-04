Украинская переговорная команда в Абу-Даби завершила первый день трехсторонних переговоров с РФ и США, направленных на урегулирование российско-украинской войны.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь секретаря СНБО Рустема Умерова Диана Давитян, пишет "Европейская правда".

"На сегодня переговоры закончились", – отметила пресс-секретарь журналистам.

Она добавила, что в настоящее время продолжение переговоров планируется в четверг, 5 февраля.

Как сообщалось, украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби представляют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.

По словам Умерова, в Абу-Даби украинская команда запланировала двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они должны были обсудить документ о гарантиях безопасности и "план процветания".

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах проходят после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.