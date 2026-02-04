ЗМІ: українська делегація розпочала зустрічі в Абу-Дабі

Українська переговорна команда прибула до Абу-Дабі, де розпочала перші зустрічі щодо обговорення мирних зусиль.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, наближене до української команди.

Українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі представляють секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та радник ОП Олександр Бевз.

За словами Умєрова, в Абу-Дабі українська команда матиме двосторонню зустріч з американською стороною, яку представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Україна та США обговорять документ про гарантії безпеки та "план процвітання".

Також запланована тристороння зустріч зі США та Росією. Як зазначив Умєров, сторони обговорюватимуть військово-політичні питання.

Очікується, що переговори триватимуть два дні.

Зазначимо, що тристороння зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах відбулася після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

Крім того, атака відбулася після того, як 29 січня президент США Дональд Трамп заявив про згоду Путіна не бити по Києву "та інших містах" протягом тижня – не уточнюючи, з якого часу мав початися відлік.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп не був здивований останньою атакою Росії на Україну, зокрема на об’єкти енергетики.