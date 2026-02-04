Прем'єр Вірменії: сторінка конфлікту з Азербайджаном закрита

Вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що "сторінка конфлікту між Вірменією та Азербайджаном закрита".

Заяву очільника уряду Вірменії наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Пашинян вказав, що за останні майже 40 років було б "неймовірним" побачити поруч слова „мир", „Вірменія" і „Азербайджан".

"Навіть якби ці слова вживалися разом, це означало б щось неймовірне. Саме тому те, що сталося в 2025 році і відбувається зараз, є неймовірним", – сказав Пашинян у середу на церемонії вручення премії "Заїда за людське братерство" 2026 року в Абу-Дабі.

Він зазначив, що ця премія – це "підтвердження Вірменією та Азербайджаном того факту, що сторінка конфлікту закрита".

"Інакше для президента Азербайджану або мене було б безглуздо приїжджати сюди і отримувати цю нагороду", – додав вірменський прем’єр.

Пашинян також зазначив, що, хоча нагорода вручається лідерам Вірменії та Азербайджану, вона належить обом народам.

"Неймовірні речі відбуваються, коли є віра, відданість, бачення і мудрість. Я думаю, що мирна угода була підписана тому, що Вірменія і Азербайджан зрозуміли, що конфлікт повинен закінчитися зараз, інакше він ніколи не закінчиться, принісши нові страждання обом країнам і народам", – підкреслив він.

Премія Заїда за людське братерство була заснована в 2019 році на честь засновника ОАЕ шейха Заїда бін Султана Аль Нахайяна і присуджується особам та організаціям за внесок у мирне співіснування та просування ідей людського братерства. У 2026 році її лауреатами стали Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

