Премьер Армении: страница конфликта с Азербайджаном закрыта

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что "страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта".

Заявление главы правительства Армении приводит News.am, сообщает "Европейская правда".

Пашинян указал, что за последние почти 40 лет было бы "невероятным" увидеть рядом слова "мир", "Армения" и "Азербайджан".

"Даже если бы эти слова употреблялись вместе, это означало бы нечто невероятное. Именно поэтому то, что произошло в 2025 году и происходит сейчас, является невероятным", – сказал Пашинян в среду на церемонии вручения премии "Заида за человеческое братство" 2026 года в Абу-Даби.

Он отметил, что эта премия – это "подтверждение Арменией и Азербайджаном того факта, что страница конфликта закрыта".

"Иначе для президента Азербайджана или меня было бы бессмысленно приезжать сюда и получать эту награду", – добавил армянский премьер.

Пашинян также отметил, что, хотя награда вручается лидерам Армении и Азербайджана, она принадлежит обоим народам.

"Невероятные вещи происходят, когда есть вера, преданность, видение и мудрость. Я думаю, что мирное соглашение было подписано потому, что Армения и Азербайджан поняли, что конфликт должен закончиться сейчас, иначе он никогда не закончится, принеся новые страдания обеим странам и народам", – подчеркнул он.

Премия Заида за человеческое братство была учреждена в 2019 году в честь основателя ОАЭ шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна и присуждается лицам и организациям за вклад в мирное сосуществование и продвижение идей человеческого братства. В 2026 году ее лауреатами стали Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

